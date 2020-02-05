Транскавказскую магистраль закрыли из-за погоды
Ставропольских водителей просят воздержаться от поездок
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Ставропольская Госавтоинспекция объявила о перекрытии движения в направлении Южной Осетии. Погода стала причиной запрета на проезд автомобилей на участке между населенными пунктами «Бурон- Северный Портал Рокского тоннеля» Федеральной автодороги «Транскам» в обоих направлениях.
Ставропольских водителей просят не выезжать в этом направлении. Пока нет никаких прогнозов относительно того, когда движение будет вновь запущено.
ИСТОЧНИК KP.RU