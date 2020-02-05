ВТБ открыл первый офис в Чечне

5 Февр. 2020 2020-02-05T16:40:44+03:00

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Банк ВТБ открыл первое отделение по обслуживанию клиентов в столице Чеченской Республики. Новый офис «Грозный» обслуживает физических и юридических лиц, а также состоятельных клиентов сегмента «Привилегия» и предоставляет полный спектр банковских предложений.

Помимо открытия счетов, вкладов, выдачи дебетовых и кредитных карт посетителям доступны услуги кредитования наличными и ипотеки. Кроме того, клиенты ВТБ смогут воспользоваться дополнительными сервисами в рамках инвестиционных услуг и премиальных программ.

Президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин подчеркнул, что банк на сегодняшний день активно работает на рынке Северо-Кавказского федерального округа и всегда готов участвовать в значимых для региона проектах.

- Сегодня мы открыли первый офис в Чеченской Республике, где предоставим жителям региона широкий набор финансовых услуг и качественный сервис. Мы уделяем особое внимание развитию дистанционных каналов обслуживания, чтобы клиенты сами выбирали максимально удобный формат взаимодействия с банком, - подчеркнул глава ВТБ.

Кредитный портфель объединенного бизнеса ВТБ в СКФО по итогам 2019 года увеличился на 19% и составил 85,6 млрд рублей. Портфель привлеченных средств физических и юридических лиц вырос на 20%, до 67 млрд рублей.

Офис «Грозный» расположен по адресу: Грозный, ул. Мира, 68. Он является первой точкой продаж в Чеченской Республике. В настоящее время в СКФО работают 27 отделений ВТБ. Всего офисная сеть банка в России насчитывает 1,5 тысячи точек.

ИСТОЧНИК KP.RU