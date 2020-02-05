В Дагестане медицинские маски подорожали на 650%
Аптечные сети могут получить крупный штраф
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Самые дорогие медицинские маски в стране продаются в Дагестане. Завышение цен составило 650%. Об этом сообщил заместитель руководителя ФАС России Андрей Цариковский по телеканалу "Россия-24".
Уровень паники и роста цен на маски высок в тех регионах страны, которые соседствуют с КНР. По мнению Цариковского, такое положение дел можно считать экономическим мародерством. Аптечные сети, увлекшиеся заработком на людском беспокойстве, может ждать большой штраф.
ИСТОЧНИК KP.RU