В Ставрополе в панно на Крепостной горе добавят новые лица

5 Февр. 2020 2020-02-05T17:26:56+03:00

Будут уменьшены крупные снимки, за счет чего появится много новых лиц

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Около 800 снимков героев Великой Отечественной войны добавят на мемориальном панно у Вечного Огня. К 75-летию Победы сооружение, установленное в 2015 году, реконструируют. Там же окажутся и кадры парада в Москве. Об этом сообщил заместитель главы администрации краевого центра Вячеслав Коршун.

Прежние фото останутся на своих местам, а на левой половине панно появится еще около 800 новых лиц героев. Их смогут разместить за счет уменьшения некоторых крупных снимков.

А даты сменит снимок парада на Красной площади в столице 1945 года.

ИСТОЧНИК KP.RU