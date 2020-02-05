2020-02-05T17:26:56+03:00
Общество

В Ставрополе в панно на Крепостной горе добавят новые лица

Будут уменьшены крупные снимки, за счет чего появится много новых лиц
Полина ШАПОШНИКОВА
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Около 800 снимков героев Великой Отечественной войны добавят на мемориальном панно у Вечного Огня. К 75-летию Победы сооружение, установленное в 2015 году, реконструируют. Там же окажутся и кадры парада в Москве. Об этом сообщил заместитель главы администрации краевого центра Вячеслав Коршун.

Прежние фото останутся на своих местам, а на левой половине панно появится еще около 800 новых лиц героев. Их смогут разместить за счет уменьшения некоторых крупных снимков.

А даты сменит снимок парада на Красной площади в столице 1945 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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