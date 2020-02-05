Банду из 11 наркоторговцев ждет суд на Ставрополье

5 Февр. 2020 2020-02-05T17:49:03+03:00

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В Ставропольском крае под суд пойдет банда наркоторговцев, сообщает региональная прокуратура. Обвинение предъявлено 11 фигурантам дела. На их совести организация преступного сообщества и сбыт запрещенных веществ.

Они 33 раза поставили клиентам синтетические наркотики с июня по март прошлого года на территории Пятигорска, Ессентуков, Кисловодска, Ставрополя, Невинномысска, Михайловска и Светлограда.

ИСТОЧНИК KP.RU