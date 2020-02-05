2020-02-05T18:48:32+03:00
Экономика

Из-за коронавируса в Дагестане цены на маски выросли на 650 процентов

Аптеки будут штрафовать "крупно" и "очень крупно"
Антон ШАПОВАЛОВ
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Иллюстративная фотографияИллюстративная фотографияФото: Артем КИЛЬКИН
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Стоимость медицинских масок в России постепенно увеличивается, но самый большой прирост цены зафиксировали в Дагестане. В северокавказской республике одноразовое изделие продают в 6,5 раз дороже средней. Об этом сообщил заместитель главы ФАС России Андрей Цариковский в интервью "России 24".

Представитель антимонопольной службы отметил, что такое завышение цен во время ЧС является "экономическим мародерством". Из-за этого аптеки, которые прибегают к подобным способам нажиться, будут оштрафованы. Причем - крупно. Если фармацевты завышали цены по предварительному сговору, то их действия попадут под понятие "картель". И это карается "очень крупным штрафом".

По словам Цариковского, стоимость медицинских масок зафиксировали во всех регионах страны. Граждане скупают изделие из-за паники вокруг коронавируса, уточнил представитель ФАС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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