Из-за коронавируса в Дагестане цены на маски выросли на 650 процентов

5 Февр. 2020 2020-02-05T18:48:32+03:00

Аптеки будут штрафовать "крупно" и "очень крупно"

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Стоимость медицинских масок в России постепенно увеличивается, но самый большой прирост цены зафиксировали в Дагестане. В северокавказской республике одноразовое изделие продают в 6,5 раз дороже средней. Об этом сообщил заместитель главы ФАС России Андрей Цариковский в интервью "России 24".

Представитель антимонопольной службы отметил, что такое завышение цен во время ЧС является "экономическим мародерством". Из-за этого аптеки, которые прибегают к подобным способам нажиться, будут оштрафованы. Причем - крупно. Если фармацевты завышали цены по предварительному сговору, то их действия попадут под понятие "картель". И это карается "очень крупным штрафом".

По словам Цариковского, стоимость медицинских масок зафиксировали во всех регионах страны. Граждане скупают изделие из-за паники вокруг коронавируса, уточнил представитель ФАС.

ИСТОЧНИК KP.RU