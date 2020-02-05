Из-за коронавируса в Дагестане цены на маски выросли на 650 процентов
Стоимость медицинских масок в России постепенно увеличивается, но самый большой прирост цены зафиксировали в Дагестане. В северокавказской республике одноразовое изделие продают в 6,5 раз дороже средней. Об этом сообщил заместитель главы ФАС России Андрей Цариковский в интервью "России 24".
Представитель антимонопольной службы отметил, что такое завышение цен во время ЧС является "экономическим мародерством". Из-за этого аптеки, которые прибегают к подобным способам нажиться, будут оштрафованы. Причем - крупно. Если фармацевты завышали цены по предварительному сговору, то их действия попадут под понятие "картель". И это карается "очень крупным штрафом".
По словам Цариковского, стоимость медицинских масок зафиксировали во всех регионах страны. Граждане скупают изделие из-за паники вокруг коронавируса, уточнил представитель ФАС.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Дагестан»