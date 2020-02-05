В Ставрополе разыскивают сбежавшую 14-летнюю пациентку психлечебницы

5 Февр. 2020 2020-02-05T19:50:00+03:00

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В Ставрополе следователи ищут 15-летнюю девочку, которая лечилась в «Ставропольской краевой клинической психиатрической больницы № 1» и без ведома ушла оттуда. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по краю.

Девочку зовут Ангелина Наумова. Ее приметы: рост 160-165 сантиметров, среднее телосложение, волосы темно-русые. Особая черта внешности пациентки психбольницы - шрамы на руках. В момент пропажи была одета в черную куртку и такие же лосины.

Если вы узнали этого человека и знаете о его местонахождении, сообщите об этом, набрав номер: 8 (8652) 27-02-10, 26-37-10 или 02 (112).

ИСТОЧНИК KP.RU