2020-02-05T19:06:40+03:00
Общество

На мэра Георгиевска не стали заводить дело после секс-скандала

Следователи не нашли состава преступления в личной переписке чиновника
Виталий КЛИМОВ
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Максим Клетин.Максим Клетин.
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Как сообщил «КП» источник в правоохранительных органах региона, Следственное управления СКР по Ставрополью отказало в возбуждении уголовного дела против мэра Георгиевска Максима Клетина. Заявление на градоначальника подала жительница города по фамилии Никифорова, сообщившая, что Клетин угрожал ее дочери убийством в личной переписке. Клетин подал встречное заявление о клевете: мол, его оговорили из мести. Чиновник признал: отношения с девушкой были, но закончились не свадьбой, как она хотела, а расставанием. За это с ним и пытается свести счеты несостоявшаяся теща.

Интересно, что жена Клетина вступилась за мужа, выступая перед собранием городской Думы Георгиевска. Она назвала скандал вокруг мужа "политическим заказом" его врагов. А коллеги даже написали петицию в защиту чиновника с просьбой прекратить травлю. Защитил чиновника и губернатор Ставрополья, заявивший, что претензий к работе администрации Георгиевска у него нет: все проекты там сдаются в срок, а увольнять человека только на основании домыслов он никогда не станет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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