Поэт из Карачаево-Черкесии "уничтожил" украинского тайского боксера

5 Февр. 2020 2020-02-05T19:48:52+03:00

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После месячного затишья Амиран Сардаров выпустил YouTube-шоу "Битва за хайп". В одном из поединков встретились поэт из Карачаево-Черкесии Максим Давыдкин и одесский тайский боксер Сергей Черняев.

Бой закончился в первом раунде. В самом начале, после серии неудачных ударов соперника, Черняев взял его на удушающий и держал так больше 40 секунд. Но Давыдкину удалось вырваться, и, пару раз не попав по лицу оппонента, он схватил его за ногу и провел редкий болевой прием. Чего не выдержал украинец.

- Если дадите работать, я буду работать. Моя родина Карачаево-Черкесия, нас там воспитывают не сдаваться, - сказал Максим судьям, которые, несмотря на долгие прения, взяли парня в шоу.

Новое Жесткое ММА. Битва За Хаи п. Round 1..Видео: YouTube

26-летний Давыдкин приехал на шоу Сардарова из поселка Архыз. Боями стал увлекаться не так давно, ни в каком бойцовском клубе не состоит. В свободное время Максим увлекается поэзией. На шоу пришел, по собственному признанию, ради хайпа.

ИСТОЧНИК KP.RU