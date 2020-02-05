Мужчине, обвиняемому в убийстве бывшей жены Регины Гагиевой, продлили арест

5 Февр. 2020 2020-02-05T20:24:18+03:00

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Верховный суд Северной Осетии оставил под стражей убийцу Регины Гагиевой, ее бывшего мужа Вадима Техова. Арест мужчины продлили до 3 мая. Заседание прошло без обвиняемого, потому что сейчас он находится на психолого-психиатрическом обследовании. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда Северной Осетии.

Напомним, в сентябре Техов, сбежав из-под домашнего ареста, убил свою бывшую супругу Регину Гагиеву. Застав ее на работе, он начал с ней ругаться, а потом стал бить ее ножом. Момент убийства попал на видео.

Незадолго до инцидента мужчина также сбегал из-под домашнего ареста. Правда, тогда его быстро поймали и вернули домой. Ничего противозаконного он не успел натворить. Весть о втором побеге передали уже после его встречи с экс-супругой.

Позже стало известно, что после ареста Техов пытался закончить жизнь самоубийством, но это ему не удалось. Обвиняемого привезли в ту же больницу, в которой ранее лежала и умирала его жертва.

Как ранее писала "КП - Северный Кавказ", в Северной Осетии возненавидели семью мужчины за такое зверское убийство. Неизвестные даже расписали ворота дома обвиняемого оскорблениями.

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В сентябре Вадим Техов дважды нарушал режим домашнего ареста, и в обоих случаях оперативный работник уголовно-исполнительной инспекции уведомлял об этом следственное управление МВД (подробнее).

Ворота дома обвиняемого в жестоком убийстве Регины Гагиевой исписали оскорблениями

На фото неизвестные оставили оскорбительные надписи в адрес семьи убийцы. Позже появилась запись с камер видеонаблюдения. На ней видно, как ночью к воротам подходят три женщины. Их головы покрыты траурными платками (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU