На Ставрополье потеплеет до +17

6 Февр. 2020 2020-02-06T09:26:36+03:00

Но такая погода продержится только день

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Резкое потепление на один день придет на Ставрополье.

6 февраля днем столбики термометра достигнут отметки в 17 градусов, сообщает региональный Гидрометцентр. Однако ветер немного подпортит весеннее настроение. Его скорость достигнет 6-11 метров в секунду. Осадков не ожидается.

А уже на следующий день ситуация кардинально изменится: дождь, мокрый снег и температура +2...+ 7 градусов. Порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU