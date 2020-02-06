Пьяный водитель на Ставрополье въехал в машину ДПС и чуть не убил детей

6 Февр. 2020 2020-02-06T09:39:30+03:00

Он заснул за рулем и не сразу понял, что произошло

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В Советском округе сотрудники дорожной полиции спасли детей от пьяного водителя. Ночью двое подростков шли по краю проезжей части, их заметили правоохранители и отвели их за патрульный автомобиль. В этот момент в переднюю часть служебной машины въехала легковушка.

26-летний водитель был сильно пьян и даже не сразу понял, что произошло. Как он пояснил позднее, причиной аварии стал стал сон за рулем.

Детей отвезли родителям, а нарушителем занялись сотрудники ДПС.

Подростки поблагодарили инспекторов. Одному из сотрудников понадобилась госпитализация, рассказали в УГИБДД по СК.

На Ставрополье сотрудники ДПС спасли детей.

ИСТОЧНИК KP.RU