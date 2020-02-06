Пьяный водитель на Ставрополье въехал в машину ДПС и чуть не убил детей
В Советском округе сотрудники дорожной полиции спасли детей от пьяного водителя. Ночью двое подростков шли по краю проезжей части, их заметили правоохранители и отвели их за патрульный автомобиль. В этот момент в переднюю часть служебной машины въехала легковушка.
26-летний водитель был сильно пьян и даже не сразу понял, что произошло. Как он пояснил позднее, причиной аварии стал стал сон за рулем.
Детей отвезли родителям, а нарушителем занялись сотрудники ДПС.
Подростки поблагодарили инспекторов. Одному из сотрудников понадобилась госпитализация, рассказали в УГИБДД по СК.
На Ставрополье сотрудники ДПС спасли детей.
ИСТОЧНИК KP.RU