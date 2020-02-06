Особняк экс-министра строительства Ставрополья пустят с молотка

6 Февр. 2020 2020-02-06T10:14:33+03:00

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В Ставрополе с аукциона продадут дом бывшего министра строительства Игоря Васильева. Чиновник, напомним, был лишен свободы на 5 лет за превышение должностных полномочий. Но прокуратура решила, что этого мало, и необходимо обратить в доход государства часть собственности семьи коррупционера. Так, по суду жена экс-министра Нелли Васильева обязана вернуть государству 31 млн рублей. На эту сумму она приобрела в банке вексели, но не смогла объяснить, откуда деньги взялись. Официально Васильева зарабатывала 30 тысяч в месяц, да и общесемейный доход за три года таких денег не приносил.

Следом прокурор потребовал конфисковать роскошный дворец семьи, который был записан на сестру жены министра Альбину Таирову. Суд по особняку длился почти год, но Таирова не убедила судью, что дом строился на честно заработанное. На постройку шикарного здания, по заключению экспертов, ушло не меньше 157 миллионов рублей. Однако только мраморная лестница, при возведении которой использовался итальянский камень, обошлась в несколько миллионов. Теперь все это великолепие будет пущено с молотка, а деньги пойдут в казну.

ИСТОЧНИК KP.RU