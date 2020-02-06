В Ставрополе окончены поиски сбежавшей из психбольницы девочки
Она возвращена на лечение
Фото: СУ СКР по СК
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Накануне следователи сообщали, что несовершеннолетняя девушка Ангелина Наумова сбежала из Ставропольской краевой клинической специализированной психиатрической больницы № 1 пятого февраля.
Была распространена ориентировка на беглянку и начаты поиски. Как выяснилось утром четверга, девочка все это время находилась со своим молодым человеком в Ставрополе. Сейчас Наумову вернули в больницу, сообщили в СУ СКР по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU