Отчиму истерзанной тетей ингушской девочки отказали в восстановлении на работе в МВД

6 Февр. 2020 2020-02-06T10:02:11+03:00

Прокуратура дала заключение по гражданскому делу об отказе в удовлетворении исковых требований заявителя Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Гражданский супруг садистки пытался вновь вернуться на службу в правоохранительные органы

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Суд и прокуратура Ингушетии выступили против восстановления уволенного из полиции мужа 35-летней Макки Ганиевой, арестованной по делу о жестоком избиении малолетней племянницы.

Напомним, что после ее пыток малышке ампутировали правую кисть и предплечье.

С ноября 2018 по 3 июля 2019 года Ганиева по месту жительства в городе Сунже систематически наносила потерпевшей удары ремнем и отрезком шланга по голове и туловищу.

После этого инцидента прапорщика полиции приказом руководителя межмуниципального отдела МВД «Сунженский» уволили за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.

Однако, не согласившись с этим решением, бывший правоохранитель обратился в Сунженский районный суд с исковым заявлением о восстановлении на работе.

Между тем, факт совершения истцом проступка, порочащего честь сотрудника органа внутренних дел, подтвержден материалами служебной проверки, проведенной в отношении него руководством. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Республика Ингушетия.

Прокуратура дала заключение по гражданскому делу об отказе в удовлетворении исковых требований заявителя.

«Решением суда в удовлетворении исковых требований отказано в соответствии с заключением прокурора», - говорится в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU