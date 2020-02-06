2020-02-06T10:02:11+03:00
Общество

Отчиму истерзанной тетей ингушской девочки отказали в восстановлении на работе в МВД

Гражданский супруг садистки пытался вновь вернуться на службу в правоохранительные органы
Ася АСРЯН
Поделиться:
Прокуратура дала заключение по гражданскому делу об отказе в удовлетворении исковых требований заявителяПрокуратура дала заключение по гражданскому делу об отказе в удовлетворении исковых требований заявителяФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Суд и прокуратура Ингушетии выступили против восстановления уволенного из полиции мужа 35-летней Макки Ганиевой, арестованной по делу о жестоком избиении малолетней племянницы.

Напомним, что после ее пыток малышке ампутировали правую кисть и предплечье.

С ноября 2018 по 3 июля 2019 года Ганиева по месту жительства в городе Сунже систематически наносила потерпевшей удары ремнем и отрезком шланга по голове и туловищу.

После этого инцидента прапорщика полиции приказом руководителя межмуниципального отдела МВД «Сунженский» уволили за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.

Однако, не согласившись с этим решением, бывший правоохранитель обратился в Сунженский районный суд с исковым заявлением о восстановлении на работе.

Между тем, факт совершения истцом проступка, порочащего честь сотрудника органа внутренних дел, подтвержден материалами служебной проверки, проведенной в отношении него руководством. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Республика Ингушетия.

Прокуратура дала заключение по гражданскому делу об отказе в удовлетворении исковых требований заявителя.

«Решением суда в удовлетворении исковых требований отказано в соответствии с заключением прокурора», - говорится в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Альпинист сорвался со скалы на Всероссийских соревнованиях в Ингушетии
Пятиметровый подоконник крушил окно многоэтажки в Ставрополе
В Ставрополе должница во время ареста авто проехалась по судебному приставу
«Я помню голод»: Известный блогер Ида Галич рассказала о трудном детстве во Владикавказе
12-летняя девочка умерла из-за пневмонии в минераловодской реанимации
Следователи проверяют обстоятельства гибели рыбаков на Ставрополье
На Ставрополье арестован водитель, сбросивший мертвую пассажирку в реку
Отчиму истерзанной тетей ингушской девочки отказали в восстановлении на работе в МВД
В Ставрополе окончены поиски сбежавшей из психбольницы девочки
Особняк экс-министра строительства Ставрополья пустят с молотка
Пьяный водитель на Ставрополье въехал в машину ДПС и чуть не убил детей
Суд конфисковал особняк экс-министра строительства Ставрополья
На Ставрополье потеплеет до +17
Мужчине, обвиняемому в убийстве бывшей жены Регины Гагиевой, продлили арест
Поэт из Карачаево-Черкесии "уничтожил" украинского тайского боксера
На мэра Георгиевска не стали заводить дело после секс-скандала
В Ставрополе разыскивают сбежавшую 14-летнюю пациентку психлечебницы
Из-за коронавируса в Дагестане цены на маски выросли на 650 процентов
Банду из 11 наркоторговцев ждет суд на Ставрополье
В Ставрополе в панно на Крепостной горе добавят новые лица
В Дагестане медицинские маски подорожали на 650%
ВТБ открыл первый офис в Чечне
Эрантис расцвел зимой у пещеры "Вечной мерзлоты" в Железноводске
Транскавказскую магистраль закрыли из-за погоды
«Секс за деньги»: Притон по оказанию интим-услуг накрыли в Северной Осетии
Бесплатный проезд для беременных вызвал жаркие споры в Ставрополе
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-3 рейтинга самых дешевых ипотечных предложений
Водитель похитил у ставропольского бизнесмена грузовик с 20 тоннами кинзы
Ставропольская лихачка на Mercedes получила 59 штрафов за поездку по Москве