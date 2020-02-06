Отчиму истерзанной тетей ингушской девочки отказали в восстановлении на работе в МВД
Суд и прокуратура Ингушетии выступили против восстановления уволенного из полиции мужа 35-летней Макки Ганиевой, арестованной по делу о жестоком избиении малолетней племянницы.
Напомним, что после ее пыток малышке ампутировали правую кисть и предплечье.
С ноября 2018 по 3 июля 2019 года Ганиева по месту жительства в городе Сунже систематически наносила потерпевшей удары ремнем и отрезком шланга по голове и туловищу.
После этого инцидента прапорщика полиции приказом руководителя межмуниципального отдела МВД «Сунженский» уволили за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.
Однако, не согласившись с этим решением, бывший правоохранитель обратился в Сунженский районный суд с исковым заявлением о восстановлении на работе.
Между тем, факт совершения истцом проступка, порочащего честь сотрудника органа внутренних дел, подтвержден материалами служебной проверки, проведенной в отношении него руководством. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Республика Ингушетия.
Прокуратура дала заключение по гражданскому делу об отказе в удовлетворении исковых требований заявителя.
«Решением суда в удовлетворении исковых требований отказано в соответствии с заключением прокурора», - говорится в сообщении.
ИСТОЧНИК KP.RU