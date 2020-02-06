На Ставрополье арестован водитель, сбросивший мертвую пассажирку в реку

6 Февр. 2020 2020-02-06T10:06:50+03:00

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Ставропольского водителя, сбросившего в реку мертвую пассажирку, заключили под стражу.

В Кочубеевском районе мужчина попал в ДТП. Он потерял контроль над управлением. Его пассажирка умерла. Чтобы избежать наказания и скрыть следы преступления, водитель сбросил в Кубань труп.

У этого преступления оказались свидетели. Они заявили, что все было немного иначе, машина сбила пешехода, а затем водитель погрузил тело в салон и уже позже выбросил тело с моста.

Подозреваемого нашли, он заключен под стражу, сообщает прокуратура края. Идет расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU