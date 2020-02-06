Следователи проверяют обстоятельства гибели рыбаков на Ставрополье
Мужчин нашли на Новотроицком водохранилище
Изменить размер текста:
После обнаружения двух трупов в Новотроицком водохранилище, следователями Изобильненского округа начата проверка.
4 февраля из воды у берега в поселке Солнечнодольске на базе отдыха достали двоих утопленников. 55-летний и 61-летний мужчины, очевидно, поехали порыбачить. Но что-то пошло не так. В ходе осмотра происшествия следователи нашли лодку и рыболовецкие сети. После проверки будет принято процессуальное решение, рассказали в СУ СКР по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU