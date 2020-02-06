Следователи проверяют обстоятельства гибели рыбаков на Ставрополье

6 Февр. 2020 2020-02-06T11:28:51+03:00

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После обнаружения двух трупов в Новотроицком водохранилище, следователями Изобильненского округа начата проверка.

4 февраля из воды у берега в поселке Солнечнодольске на базе отдыха достали двоих утопленников. 55-летний и 61-летний мужчины, очевидно, поехали порыбачить. Но что-то пошло не так. В ходе осмотра происшествия следователи нашли лодку и рыболовецкие сети. После проверки будет принято процессуальное решение, рассказали в СУ СКР по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU