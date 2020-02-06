12-летняя девочка умерла из-за пневмонии в минераловодской реанимации
В Минеральных Водах следователи открыли уголовное дело по второй части 109 статьи (причинение смерти по неосторожности). Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Ставропольскому краю.
Уголовное дело возбудили из-за выявленной в интернете информации, согласно которой 1 февраля этого года в реанимации минераловодской ЦРБ умерла 12-летняя девочка. Она поступила с признаками пневмонии.
- Сейчас следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу с целью установления точной причины смерти девочки и всех обстоятельств оказания ей медицинской помощи. Проводится комплекс иных следственных действий, - сказано в сообщении ведомства. Расследование продолжается.
Кроме этого, минераловодская Прокуратура проверит качество работы больницы и ее персонала.
ИСТОЧНИК KP.RU