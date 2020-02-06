12-летняя девочка умерла из-за пневмонии в минераловодской реанимации

6 Февр. 2020 2020-02-06T11:35:35+03:00

Следственный комитет и прокуратура взялись за проверку деятельности больницы

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В Минеральных Водах следователи открыли уголовное дело по второй части 109 статьи (причинение смерти по неосторожности). Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Ставропольскому краю.

Уголовное дело возбудили из-за выявленной в интернете информации, согласно которой 1 февраля этого года в реанимации минераловодской ЦРБ умерла 12-летняя девочка. Она поступила с признаками пневмонии.

- Сейчас следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу с целью установления точной причины смерти девочки и всех обстоятельств оказания ей медицинской помощи. Проводится комплекс иных следственных действий, - сказано в сообщении ведомства. Расследование продолжается.

Кроме этого, минераловодская Прокуратура проверит качество работы больницы и ее персонала.

ИСТОЧНИК KP.RU