2020-02-06T12:11:38+03:00
Общество

«Я помню голод»: Известный блогер Ида Галич рассказала о трудном детстве во Владикавказе

Звезда ютуба вспоминает времена, когда семью спасла банка тушенки [видео]
Ася АСРЯН
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Фото: Инстаграм galichidaФото: Инстаграм galichidaФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Гостей программы #ОсторожноСобчак стала звезда ютуба, блогер Ида Галич. Во время интервью Галич рассказала о своем детстве, проведенном во Владикавказе. Блогер вспомнила сложные 90-е годы, когда местные жители не понаслышке знали, что такое голод.

Во время осетино-ингушского конфликта семья Галич ютились в одной из владикавказских общежитий.

- Я помню хорошо время, когда в семье из еды оставались только три яйца. Мама пошла их жарить, чтобы накормить нас. И возвращаясь обратно, она споткнулась об порог, уронила сковородку. Разбитые в ней яйца, конечно же, разлились на пол. И больше еды не было в доме, вспоминает Ида.

Заботливая мама выкрутилась из ситуации, раздобыла сухой паек, где была тушенка. Эта банка консервы, по словам, блогера, стала спасением для семьи девушки.

Известный блогер Ида Галич рассказала о трудном детстве во Владикавказе.

Несмотря на сложные годы, Ида отмечает доброжелательность и открытость осетинского народа, живущего во Владикавказе.

- Несмотря на то, что мы жили очень просто, у нас всегда были гости. Двери были открыты. Во Владикавказе было такое время, что двери дома просто не запирались. Я до сих пор борюсь с папой, чтобы он закрывал двери на ключ. Соседи сами заходили в дом, брали, что им было нужно и уходили. Это считалось нормой, люди друг друга обожали, любили, - вспоминает Ида.

ИСТОЧНИК KP.RU

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