В Ставрополе должница во время ареста авто проехалась по судебному приставу

6 Февр. 2020 2020-02-06T12:02:47+03:00

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В Ставрополе осудили местную жительницу, наехавшую на судебного пристава во время ареста ее автомобиля.

Женщина имела долг больше 350 тысяч рублей, и скрывалась от закона. Поэтому приставам пришлось пойти на крайние меры и изъять машину, припаркованную у торгового центра. Они дождались на парковке владелицу, и попросили выйти из салона. В ответ должница нажала на газ и резко тронулась с места, задев судебного пристава. Тот получил перелом руки и множество ушибов.

На судебные заседания женщина не явилась, поэтому ее с конвоем доставили туда, а затем на 5 месяцев поместили в СИЗО. Женщина получила 3 года лишения свободы условно, рассказали в пресс-службе УФССП по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU