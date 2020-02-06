Пятиметровый подоконник крушил окно многоэтажки в Ставрополе

6 Февр. 2020 2020-02-06T13:28:42+03:00

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В Ставрополе ветром оборвало пятиметровый балкон, который грозил разрушить окна жильцов многоэтажки.

Раннее утро в одном из домов для жителей краевого центра началось с оглушительного грохота в окно. Оказалось, что ветром с лоджии ураган оторвал длинный подоконник, около 5-6 метров , который зацепился на сплитсистеме пострадавших, и бил в окно.

Люди вызвали спасателей. Те, надев альпинистскую страховку, проделали опасный трюк, чтобы извлечь заклинившую конструкцию, рассказали в ПАСС СК.

ИСТОЧНИК KP.RU