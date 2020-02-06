2020-02-06T13:38:57+03:00
Происшествия

Альпинист сорвался со скалы на Всероссийских соревнованиях в Ингушетии

Ему уже оказана вся необходимая медпомощь
Полина ШАПОШНИКОВА
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В Ингушетии произошло ЧП на Всероссийских состязаниях по альпинизму, в котором зарегистрировано больше 70 участников. С трехметровой высоты со скалы сорвался один из спортсменов.

Мужчина получил ссадины и ушибы, сообщили в МЧС по региону. Подоспевшие к нему на помощь спасатели сопроводили пострадавшего до альпинистского лагеря у подножья горы.

Медики установили, что серьезных повреждений альпинист избежал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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