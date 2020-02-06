Ставропольский космонавт возглавил МКС

6 Февр. 2020 2020-02-06T14:48:29+03:00

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На МКС к работе приступила следующая смена, командиром которой стал ставропольский космонавт Олег Скрипочка. Шефство над экипажем Скрипочке передал командир 61-й экспедиции Лука Пармитано. Он управлял космической станцией с октября прошлого года. «Пересменку», по традиции, отметили ударом в колокол, сообщает Роскосмос.

Скрипочка будет ждать следующую смену в апреле 2020 года. А до этого под его началом будут работать астронавты NASA Джессика Меир и Эндрю Морган.

ИСТОЧНИК KP.RU