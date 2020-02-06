Главврач пятигорской больницы уволен после жалоб на хамство
В Ставропольском крае после жалоб пациентов на хамство глава региона Владимир Владимиров потребовал проверить детскую больницу Пятигорска. Об этом стало известно после встречи губернатора с главой краевого Минздрава Виктором Мажаровым.
Владимиров заявил, что такое в медицинских учреждения края недопустимо. Он поручил изучить ситуацию и принять меры, причем самые жесткие. Руководство может быть уволено.
Как сообщает собственный источник "КП - Северный Кавказ", главный врач учреждения Никулин Олег Витальевич уже написал заявление по собственному желанию от 3 февраля.
ИСТОЧНИК KP.RU