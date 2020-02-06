2020-02-06T17:04:33+03:00
Общество

Главврач пятигорской больницы уволен после жалоб на хамство

Заявление им написано по собственному желанию после скандала
Полина ШАПОШНИКОВА
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В Ставропольском крае после жалоб пациентов на хамство глава региона Владимир Владимиров потребовал проверить детскую больницу Пятигорска. Об этом стало известно после встречи губернатора с главой краевого Минздрава Виктором Мажаровым.

Владимиров заявил, что такое в медицинских учреждения края недопустимо. Он поручил изучить ситуацию и принять меры, причем самые жесткие. Руководство может быть уволено.

Как сообщает собственный источник "КП - Северный Кавказ", главный врач учреждения Никулин Олег Витальевич уже написал заявление по собственному желанию от 3 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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