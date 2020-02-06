2020-02-06T15:45:15+03:00
Общество

Чеченский бородач, рискуя жизнью, спас из горящего грузовика двух мужчин

Отец четырех детей бросился на помощь, пока другие снимали трагедию на мобильный [видео]
Ася АСРЯН
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Сайд-Магомед оказался единственным, кто, рискуя своей жизнью, полез в огонь, чтобы вытащить пассажира и водителяСайд-Магомед оказался единственным, кто, рискуя своей жизнью, полез в огонь, чтобы вытащить пассажира и водителяФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В сети появилось видео из Северной Осетии, на котором видно, как пламя охватило грузовую машину с прицепом. Внутри автомобиля находились двое мужчин. Все могло бы закончиться трагично, если бы не житель Чечни Сайд-Магомед Султаев.

Храбрый мужчина занимается перевозкой строительных материалов и в это время находился в Северной Осетии. В интервью «ЧГТРК Грозный» он рассказал, что как только увидел горящий грузовик, недолго думая, бросился на помощь.

Сайд-Магомед оказался единственным, кто, рискуя своей жизнью, полез в огонь, чтобы вытащить пассажира и водителя. Другие очевидцы в это время стояли и снимали трагедию на мобильный.

Чеченский бородач, рискуя жизнью, спас из горящего грузовика двух мужчин.

Храбрый бородач воспитывает четверых детей. И чтобы обеспечивать большую семью, постоянно ездит в соседнюю республику.

ИСТОЧНИК KP.RU

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