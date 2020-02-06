Чеченский бородач, рискуя жизнью, спас из горящего грузовика двух мужчин
В сети появилось видео из Северной Осетии, на котором видно, как пламя охватило грузовую машину с прицепом. Внутри автомобиля находились двое мужчин. Все могло бы закончиться трагично, если бы не житель Чечни Сайд-Магомед Султаев.
Храбрый мужчина занимается перевозкой строительных материалов и в это время находился в Северной Осетии. В интервью «ЧГТРК Грозный» он рассказал, что как только увидел горящий грузовик, недолго думая, бросился на помощь.
Сайд-Магомед оказался единственным, кто, рискуя своей жизнью, полез в огонь, чтобы вытащить пассажира и водителя. Другие очевидцы в это время стояли и снимали трагедию на мобильный.
Чеченский бородач, рискуя жизнью, спас из горящего грузовика двух мужчин.
Храбрый бородач воспитывает четверых детей. И чтобы обеспечивать большую семью, постоянно ездит в соседнюю республику.
ИСТОЧНИК KP.RU