Экс-начальник отдела вневедомственной охраны по Невинномысску осужден

6 Февр. 2020 2020-02-06T16:55:35+03:00

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Экс-начальника отдела вневедомственной охраны в Невинномысске уличили в мошенничестве. Евгений Писаренко в августе 2018 года сообщил заключенному и его жене, что у него есть возможность посодействовать в пересмотре приговора мужчине. «Услуга» стоила 350 тысяч рублей. Писаренко получил часть суммы. Его действия были задокументированы сотрудниками ФСБ.

В ходе расследования уголовного дела Писаренко признал свою вину.

Кочубеевским районным судом ему назначено наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей с лишением права занимать определенные должности в течение 3 лет, сообщает пресс-служба УФСБ по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU