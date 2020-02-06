2020-02-06T17:47:32+03:00
Общество

В Минздраве рассказали, хватит ли ставропольцам антивирусных лекарств

Губернатор призвал мобилизовать все силы и средства для борьбы с распространением коронавируса
Ася АСРЯН
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Случаев заражение коронавирусом в нашем регионе нетСлучаев заражение коронавирусом в нашем регионе нетФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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На встрече с министром здравоохранения региона Виктором Мажаровым губернатор призвал мобилизовать все силы и средства для борьбы с распространением коронавируса, если это потребуется.

Кто рискует заболеть коронавирусом на Ставрополье

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- Мы должны быть готовы в любую секунду отреагировать на угрозу. Знать, кто за что отвечает, обладать необходимыми местами в больницах, запасом лекарств и всем необходимым, чтобы оказать помощь, - подчеркнул Владимир Владимиров.

В свою очередь Мажаров доложил о готовности стационаров, оборудования, запаса лекарственных препаратов, ведётся обучение медперсонала. При этом напомним, что случаев заражение коронавирусом в нашем регионе нет.

- Необходимо реагировать на попытки завышения цен на них, - отметил Владимир Владимиров.

Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе министерства здравоохранения Ставрополья, в регионе не зафиксировано завышения цен на противовирусные препараты, а также медицинские защитные маски.

Ранее, «Комсомолка» сообщала, что в Ставропольском крае после жалоб пациентов на хамство глава региона Владимир Владимиров потребовал проверить детскую больницу Пятигорска. Об этом стало известно после встречи губернатора с главой краевого Минздрава Виктором Мажаровым.

Владимиров заявил, что такое в медицинских учреждения края недопустимо. Он поручил изучить ситуацию и принять меры, причем самые жесткие. Руководство может быть уволено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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