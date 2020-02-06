В КБР не принимают самолеты из других государств

6 Февр. 2020 2020-02-06T16:46:53+03:00

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В аэропорту КБР не принимают самолеты из других государств, сообщает Роспотребнадзор по республике. Это связано с профилактикой распространения коронавируса.

Эпидемиологическую обстановку регулярно мониторят. Медперсонал проинструктирован, как действовать в случае обнаружения заболевших. На сегодняшний день в КБР из Китая с помощью пунктов пропуска через государственную границу в других городах вернулись десять человек. Их состояние удовлетворительное.

ИСТОЧНИК KP.RU