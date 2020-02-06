В КБР не принимают самолеты из других государств
Так власти осуществляют профилактику заболевания коронавирусом
Изменить размер текста:
В аэропорту КБР не принимают самолеты из других государств, сообщает Роспотребнадзор по республике. Это связано с профилактикой распространения коронавируса.
Эпидемиологическую обстановку регулярно мониторят. Медперсонал проинструктирован, как действовать в случае обнаружения заболевших. На сегодняшний день в КБР из Китая с помощью пунктов пропуска через государственную границу в других городах вернулись десять человек. Их состояние удовлетворительное.
ИСТОЧНИК KP.RU