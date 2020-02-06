В Железноводске водитель экскаватора захламлял общественную территорию
Водитель землеройной машины наказан
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В Железноводске водитель экскаватора незаконно выгрузил гору мусора на общественной территории, сообщает «Ставропольская правда». Он опустошал полный кузов на глазах у свидетелей, экоактивистов.
Представители городских властей поручили разобраться с ситуацией правоохранителям. Стражи порядка обязали водителя расчистить территорию. Кроме того, составлен административный протокол.
ИСТОЧНИК KP.RU