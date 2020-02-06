В Минводах появится «Цифровая образовательная среда»

6 Февр. 2020 2020-02-06T17:53:11+03:00

Проект реализуют на базе одной из школ городского округа

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В 2020 году начнется реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда» на базе лицея № 3 г. Минеральные Воды. Об этом сообщили на заседании координационного Совета по реализации нацпроекта «Образование».

Заседание прошло под председательством зампредседателя правительства Ставропольского края - министра финансов Ставропольского края Ларисы Калинченко. В работе принял участие Минераловодский городской округ, который представили начальник управления образования администрации Минераловодского городского округа Людмила Безруких, директор лицея № 3 г. Минеральные Воды Елена Сальникова, а также директор школы № 19 с. Побегайловка Людмила Ягмурова.

Участники заслушали и обсудили доклад министра образования Ставрополья Евгения Козюры «Об итогах реализации национального проекта «Образование», в рамках которого в Минераловодском горокруге созданы 4 центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»: в школе № 3 с. Гражданское, школе № 4 с. Нижняя Александровка, школе № 9 с. Розовка и школе № 19 с. Побегайловка.

Теперь же в этом году начнется еще и реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда» на базе лицея № 3 г. Минеральные Воды. Образовательный контент подразумевает внедрение современных цифровых технологий в образовательные программы. Современные инструменты дадут возможность преподавателям донести информацию в привычном для детей формате.

ИСТОЧНИК KP.RU