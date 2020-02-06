2020-02-06T18:30:57+03:00
Происшествия

Измученного диетой малыша отобрали у матери-веганки на Ставрополье

У полуторагодовалой девочки диагностировали анемию и энцефалопатию
Андрей ФАДЕЕВ
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Ребёнок весит вдвое меньше нормы из-за «зелёной» диеты и веганских убеждений матери. Иллюстративное фотоРебёнок весит вдвое меньше нормы из-за «зелёной» диеты и веганских убеждений матери. Иллюстративное фотоФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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В Кисловодске мать-веганка чуть не заморила малышку-дочь «зелёной» диетой. В 1 год и 8 месяцев у ребёнка целый букет проблем, самые страшные из которых — анемия и энцефалопатия. Из-за недоедания несчастная девочка весит вдвое меньше нормы — 6 килограммов.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе администрации Кисловодска, критическую ситуацию держали на контроле сотрудники органов опеки. Светлану К* пытались всячески убедить не гробить ребёнка, но женщина лишь отвечала, что «всё в порядке, девочка просто худенькая».

Матери-веганке давали много шансов, но дело дошло до крайности. Жизнь ребёнка повисла на волоске, а вес достиг критической отметки. Тогда соцзащита просто отобрала ребёнка для госпитализации. В больнице диагностировали серьёзные повреждения мозга (энцефалопатию) из-за катастофической анемии. На Светлану К* подали в суд.

Заседание по делу назначено на середину февраля. Соцзащита требует лишить веганку родительских прав, считая, что женщина неспособна позаботится о своём ребёнке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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