В отношении мэра Георгиевска продолжается следственная проверка

6 Февр. 2020 2020-02-06T19:47:11+03:00

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Следственное управление СКР по Ставропольскому краю опровергло информацию об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении мэра Георгиевска Максима Клетина.

-Следствие продолжает проверку по указанному факту. Процессуальное решение будет принято по результатам всех проверочных мероприятий, - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, ранее источник "КП" в правоохранительных органах сообщил, что следствие не усмотрело состава преступления в личной переписке чиновника. На Клетина подала заявление жительница города по фамилии Никифорова. Она сообщила следствию, что мэр города, состоявший в любовных отношениях с ее дочерью, угрожал ей убийством во время переписки в мессенджере. За чиновника вступилась городская Дума Георгиевска и даже его собственная жена, назвавшая скандал вокруг мэра политическим заказом. Свое слово в защиту чиновника сказал и глава Ставрополья Владимиров.

ИСТОЧНИК KP.RU