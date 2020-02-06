Дагестанку осудили за убийство шестилетней дочери
В Дагестане мать осудили за убийство собственной шестилетней дочери. Следствие доказало, что 27-летняя женщина не горела желанием воспитывать ребёнка. Подробности «КП - Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе следственного управления СКР республики.
План оказался на редкость прост — 6 сентября 2018 года женщина повела девочку к пойме реки, протекавшей рядом с родным селом Чонтаул. Там, пользуясь физическим превосходством, она затолкала ребёнка в воду и утопила. Через три дня бездыханное тело девочки нашли.
Суд согласился со следствием и прокурором. Мать признали виновной по статье «Убийство малолетнего» и приговорили к 11-ти годам колонии.
ИСТОЧНИК KP.RU