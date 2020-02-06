Дагестанку осудили за убийство шестилетней дочери

6 Февр. 2020 2020-02-06T22:02:24+03:00

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В Дагестане мать осудили за убийство собственной шестилетней дочери. Следствие доказало, что 27-летняя женщина не горела желанием воспитывать ребёнка. Подробности «КП - Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе следственного управления СКР республики.

План оказался на редкость прост — 6 сентября 2018 года женщина повела девочку к пойме реки, протекавшей рядом с родным селом Чонтаул. Там, пользуясь физическим превосходством, она затолкала ребёнка в воду и утопила. Через три дня бездыханное тело девочки нашли.

Суд согласился со следствием и прокурором. Мать признали виновной по статье «Убийство малолетнего» и приговорили к 11-ти годам колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU