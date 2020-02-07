Женщина погибла в опрокинутой иномарке на Ставрополье

7 Февр. 2020 2020-02-07T09:56:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Женщина погибла 6 февраля в Минераловодском округе в опрокинутом автомобиле.

Около полуночи недалеко от поселка Прикумский водитель «Хендэ Гетц» слишком сильно разогнался, не справился с управлением и съехал с проезжей части. Машина опрокинулась. А 46-летняя пассажирка скончалась от полученных травм до приезда медиков.

35-летний водитель госпитализирован. Как выяснилось, он был лишен прав за пьяное вождение. Сейчас у него произведен забор крови.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили в УГИБДД по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU