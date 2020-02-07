Женщина погибла в опрокинутой иномарке на Ставрополье
Машина слетела с проезжей части на полной скорости
Фото: УГИБДД по СК
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Женщина погибла 6 февраля в Минераловодском округе в опрокинутом автомобиле.
Около полуночи недалеко от поселка Прикумский водитель «Хендэ Гетц» слишком сильно разогнался, не справился с управлением и съехал с проезжей части. Машина опрокинулась. А 46-летняя пассажирка скончалась от полученных травм до приезда медиков.
35-летний водитель госпитализирован. Как выяснилось, он был лишен прав за пьяное вождение. Сейчас у него произведен забор крови.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили в УГИБДД по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU