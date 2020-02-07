Миллионы, отданные ставропольцами за тепло, шли в карман мошеннице

7 Февр. 2020 2020-02-07T10:13:52+03:00

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Мошенница по-крупному обманула ресурсоснабжающую организацию Михайловска. Она работала директором одной из жилищно-эксплуатационных контор, а деньги жильцов на оплату коммунальных услуг тратила на себя.

В итоге, благодаря ее усилиям, задолженность людей перед теплоснабжающим предприятием превысила 7 млн рублей. Расследование уголовного дела против экс-директора продолжается. Женщине грозит до 10 лет лишения свободы, рассказали в ГУ МВД РФ по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU