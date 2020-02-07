Директор строительной фирмы Ставрополя сбежал с 36 млн рублей
Его разыскивают следователи
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В Ставрополе разыскивают Алексея Соседка, который подозревается в уклонении от уплаты налогов.
Гендиректор ООО «КПД+» с октября 2016 по март 2017 года обманывал налоговую с помощью липовых документов. В итоге сумма долга превысила 36 млн рублей. Когда дело запахло жареным, Соседка скрылся от органов следствия.
Правоохранители просят помощи в розыске подозреваемого. Всех, информированных о местонахождении Соседка, просят позвонить по телефонам: 8 (8652) 26-37-10, 26-03-17, или в полиции – 02 (112).
ИСТОЧНИК KP.RU