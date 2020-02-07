В Минводах уже начали готовиться к пожароопасному сезону

7 Февр. 2020 2020-02-07T10:33:06+03:00

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Открывая заседание, зампред Комиссии Олег Мельников отметил, что количество пожаров на территории Ставрополья за первый месяц 2020 года значительно увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К сожалению, в результате возгораний имеются погибшие, в том числе дети.

- Уже в 2020 году в регионе зарегистрировано 329 пожаров, что составило рост на 11,5% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. В них погибли 17 человек, в том числе четверо детей. Это рост на 30,7%. Основным объектом пожара по-прежнему остается жилой сектор, на него же приходится 100% гибели людей, - привел статистику Олег Мельников.

В свою очередь, старший дознаватель Отдела надзорной деятельности и профилактической работы УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по Минераловодскому городскому округу и Александровскому району) капитан внутренней службы Роман Романенков заметил, что начало текущего года в Минераловодском округе также стало для пожарной службы напряженным: зарегистрировано 42 пожара (за аналогичный период 2019 года - 16), в одном из которых погиб человек. Это во многом связано с установившейся аномально теплой погодой в регионе, отметил офицер, а также с неосторожным обращением граждан с огнем.

Между тем, добавил он, за весь прошлый год в муниципалитете было зарегистрировано 626 пожаров, в которых погибли семь человек (гибели детей удалось избежать). Сотрудники пожнадзора в рамках мероприятий по обеспечению пожарной безопасности весь январь выезжали к многодетным и малоимущим семьям, где проводили профилактические беседы и устанавливали в домовладениях автономные пожарные извещатели.

Очень важно сегодня продолжить работу по обеспечению подобных семей данным оборудованием, уверен старший дознаватель, поскольку оно срабатывает в первые же секунды с момента начала пожара и может спасти не один десяток жизней людей. На заседании также обсудили вопросы организации дополнительных ПАСС Ставропольского края в населенных пунктах Минераловодского городского округа, организации палов сухой растительности под контролем специалистов пожнадзора, выполнении планов противопожарных мероприятий, взаимодействии всех заинтересованных организаций в рамках обеспечения пожарной безопасности в муниципалитете.

Завершая встречу, Олег Мельников призвал все службы активизировать выполнение соответствующих мероприятий в рамках обеспечения пожарной безопасности, чтобы к 1 апреля, к моменту старта пожароопасного периода, быть во всеоружии.

ИСТОЧНИК KP.RU