Пациента психбольницы второй год ищут на Ставрополье

7 Февр. 2020 2020-02-07T10:44:33+03:00

Мужчина сбежал из учреждения в декабре 2018

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48-летний пациент Ставропольской краевой психиатрической больницы № 2 в Кочубеевском районе сбежал. Следователи занимаются уголовным делом о его безвестном исчезновении.

Юрий Майоров сам покинул мужское отделение учреждения в поселке Тоннельном 20 января 2018 года. До сих пор о нем ничего неизвестно.

Майоров высокого роста, худой, со светлыми глазами, короткими волосами. Его речь невнятная. В день исчезновения носил синий пиджак и светлую рубашку, зеленые штаны и резиновые тапочки.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить по телефонам: 8(86550)3-79-00, 3-76-00, 3-91-35, 02 (102).

ИСТОЧНИК KP.RU