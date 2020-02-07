Пациента психбольницы второй год ищут на Ставрополье
48-летний пациент Ставропольской краевой психиатрической больницы № 2 в Кочубеевском районе сбежал. Следователи занимаются уголовным делом о его безвестном исчезновении.
Юрий Майоров сам покинул мужское отделение учреждения в поселке Тоннельном 20 января 2018 года. До сих пор о нем ничего неизвестно.
Майоров высокого роста, худой, со светлыми глазами, короткими волосами. Его речь невнятная. В день исчезновения носил синий пиджак и светлую рубашку, зеленые штаны и резиновые тапочки.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить по телефонам: 8(86550)3-79-00, 3-76-00, 3-91-35, 02 (102).
ИСТОЧНИК KP.RU