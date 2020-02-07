Военно-Грузинскую дорогу перекрыли для проезда всех видов транспорта
Военно-Грузинскую дорогу перекрыли для передвижения всех видов транспорта. Причиной всего стала непогода на территории Грузии, передает пресс-служба управления МЧС по Северной Осетии.
- Запрещено движение для всех видов автотранспортных средств на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации с 08 часов 30 минут 07 февраля, - сказано в сообщении.
Ночью дорогу закрыли только для большегрузов. Как сообщали в пресс-службе, на участке Крестовый перевал был сильный ветер и снегопад.
ИСТОЧНИК KP.RU
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