2020-02-07T11:06:37+03:00
Происшествия

Ставрополец дал сотруднику ФСБ взятку 19 млн и бутылку коньяка

Во время передачи "знака внимания" его и задержали
Полина ШАПОШНИКОВА
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Житель города Нефтекумска обвиняется в даче взятки. В мае 2019 года он, являясь владельцем двух коммерческих организаций, предложил сотруднику УФСБ взятку за прекращение проверки в этих организациях и дальнейшее покровительство. В рамках ОРМ мужчина передал оперативнику 19 млн 985 тысяч рублей и бутылку коньяка. После передачи денег и алкоголя мужчину задержали.

Уголовное дело направлено в суд на рассмотрение, сообщили в УФСБ по Ставропольскому краю.

Ставропольца задержали за знак внимания сотруднику ФСБ в виде 19 млн и бутылку коньяка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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