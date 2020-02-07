2020-02-07T12:40:51+03:00
Происшествия

"Били головой об мраморный пол": появились подробности избиения Милашиной в Чечне

В сеть выложили фотографии с заявлением журналиста в полицию
Антон ШАПОВАЛОВ
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Елена Милашина и Марина ДубровинаЕлена Милашина и Марина ДубровинаФото: СОЦСЕТИ
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Журналист "Новой газеты" Елена Милашина, которую избили минувшей ночью в грозненском отеле вместе с адвокатом Мариной Дубровиной, написала заявление в полицию. Фотографии объяснительного документа появились в чеченских Telegram-каналах (снимки есть в распоряжении "КП - Северный Кавказ" - прим.ред.).

Согласно тексту заявления, Милашина с Дубровиной в 11 ночи зашли в лобби гостиницы, в которой остановились. Там стояло более 15 человек, среди них были женщины. Пострадавшие перед инцидентом заметили в руках одного из мужчин видеокамеру. Подойдя, члены этой компании начали спорить с ними.

- Я не успела ответить, как одна из женщин с силой ударила меня по лицу, - написала журналист "Новой" в заявлении. - Вслед за ней нас стали избивать всей толпой, схватили за шею и голову, повалили на пол, били головой об мраморный пол с большой силой. [...] Также меня пинали в живот, вырывали из рук телефон.

Как отметила Милашина, другая группа нападавших, которая состояла в основном из мужчин, стояла в стороне и руководила избиением. По команде одного из них вся компания убежала из лобби отеля.

Нападение по ощущениям заявительницы длилось 15 минут. Консьерж, который сидел недалеко от места происшествия, "ничего не видел, ничего не слышал". По его словам, которые передает Милашина, толпа ночью - норма для гостиницы.

Напомним, в четверг на журналиста "Новой газеты" Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину напали неизвестные. Женщины были командированы в Чечню, чтобы посетить заседание суда по делу Ислама Нуханова. После избиения они обратились в полицию и сняли побои в больнице. Сотрудники МВД по ЧР начали проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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