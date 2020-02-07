На Ставрополье приставы вмешались в грызню за наследство дедушки

7 Февр. 2020 2020-02-07T11:55:29+03:00

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На Ставрополье внучка невзлюбила гражданскую жену своего почившего дедушки и отказалась следовать его воле. Мужчина составил завещание, в котором указал владелицами его дома свою спутницу жизни и внучку. Однако родственница отказалась отдавать ключи от второй половины дома. Но суд был на стороне гражданской супруги. За неисполнение решения суда внучку оштрафовали на 5 тысяч рублей.

После этого женщина отдала ключи второй участнице завещания в присутствии судебных приставов, сообщили в УФССП по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU