2020-02-07T12:14:49+03:00
Общество

В Северной Осетии выявили около 2000 недобросовестных потребителей газа

За 2019 год газовики проверили около 12 000 промышленных и коммунально-бытовых потребителей и около 70 000 физических лиц
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Во время проверок специалисты ООО «Газпром межрегионгаз Владикавказ» и ООО «Газпром газораспределение Владикавказ» обнаружмли 104 факта незаконного (бездоговорного) отбора газа, 1278 - несанкционированного подключения к газовым сетям и более 400 случаев вмешательства в работу приборов учета газа. В результате поставщику газа причинен ущерб на сумму свыше 76 млн рублей.

По выявленным фактам незаконного газопотребления правоохранительными органами составлено 193 протокола по ст. 7.19 КоАП РФ («самовольное подключение к газопроводам»). Возбуждено семь уголовных дел по ст. 158 ч.3 п. «б» УК РФ («кража из газопровода»).

По данным фактам инициировано 342 исковых производства на общую сумму 16, 052 млн рублей. Населенные пункты республики с наибольшей величиной потерь газа находятся под постоянным контролем специалистов газового хозяйства.

- Наша главная задача - предотвращение несчастных случаев при самовольных врезках в газопроводы и использовании несертифицированного газового оборудования. Однако не стоит забывать, что выявление фактов несанкционированного подключения к газораспределительным сетям и хищение природного газа приводит к административной и даже уголовной ответственности, - отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Владикавказ» Алан Кодзаев.

ВАЖНО!

Если самовольное подключение к газопроводам приводит к смерти человека или иным тяжким последствиям, виновнику грозят принудительные работы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 8 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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