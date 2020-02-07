Ночные заморозки до -15 ожидаются на Ставрополье в выходные

7 Февр. 2020 2020-02-07T12:15:25+03:00

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Минусовая температура и снег ожидаются на Ставрополье в выходные 8 и 9 февраля.

В субботу температура опустится до -8 градусов, местами по краю выпадут осадки. Ветер будет довольно силен, достигнув скорости 11 метров в секунду. В ночь с 8 на 9 февраля столбики термометра опустятся до -15. Снег не прекратится. Днем в воскресенье незначительно потеплеет — до -4...- 9 градусов. В Ставрополе снег ожидается только утром. Температура будет колебаться в пределах -6...-8 градусов, сообщают в региональном Гидрометцентре.

ИСТОЧНИК KP.RU