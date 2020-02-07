В Невинномысске "Мерседес" насмерть сбил женщину на переходе и уехал
Следователи ищут свидетелей аварии
Фото: СУ СКР по СК
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На Ставрополье расследуется уголовное дело после ДТП, в котором погибла 58-летняя женщина, сообщает пресс-служба СУ СКР по СК.
Вечером 30 октября 2019 года в Невинномысске водитель автомобиля «Мерседес-Бенц Е200» с номером с123ск сбил пешехода. Трагедия произошла на 241 км федеральной автодороги «Кавказ» Е 50 на нерегулируемом пешеходном переходе. Иномаркой управлял 32-летний мужчина.
Следствие просит отозваться свидетелей и очевидцев смертельной аварии и позвонить по номеру телефона: 8-928-639-98-83.
ИСТОЧНИК KP.RU