В Невинномысске "Мерседес" насмерть сбил женщину на переходе и уехал

7 Февр. 2020 2020-02-07T12:43:16+03:00

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На Ставрополье расследуется уголовное дело после ДТП, в котором погибла 58-летняя женщина, сообщает пресс-служба СУ СКР по СК.

Вечером 30 октября 2019 года в Невинномысске водитель автомобиля «Мерседес-Бенц Е200» с номером с123ск сбил пешехода. Трагедия произошла на 241 км федеральной автодороги «Кавказ» Е 50 на нерегулируемом пешеходном переходе. Иномаркой управлял 32-летний мужчина.

Следствие просит отозваться свидетелей и очевидцев смертельной аварии и позвонить по номеру телефона: 8-928-639-98-83.

ИСТОЧНИК KP.RU