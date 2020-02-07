Милашина связывает нападение на себя в Чечне с профессиональной деятельностью
Журналист "Новой газеты" Елена Милашина, которую прошлой ночью избили в гостинице в Чечне вместе с адвокатом Мариной Дубровиной, связывает нападение на себя со своей профессиональной деятельностью. Такой вывод следует из ее заявления в полицию, которое разместили администраторы чеченских Telegram-каналов (фотографии есть в распоряжении "КП - Северный Кавказ" - прим.ред.).
- Считаю, что нападение связано с моей профессиональной деятельностью, так как я неоднократно получала угрозы из Чечни в связи с моими публикациями, - подытожила в заявлении Милашина и попросила привлечь лиц, причастных к избиению, к уголовной ответственности.
Ранее директор ЧГТРК "Грозный" Ахмед Дудаев заявил, что глава Чечни Рамзан Кадыров поручил найти для Милашиной мужчину.
- Мы не первый год наблюдаем нервные конвульсии журналистки Елены Милашиной по отношению к чеченцам, к успехам чеченского народа, к руководству республики. Рамзан Кадыров поручил нам, чтобы мы подумали и занялись обустройством личной жизни Елены, - сказал тогда Дудаев.
Напомним, ночью 6 февраля неизвестные напали на адвоката и журналиста. Согласно показаниям Милашиной, их избила толпа из 15 человек.
- Нас стали избивать всей толпой, схватили за шею и голову, повалили на пол, били головой об мраморный пол с большой силой. [...] Также меня пинали в живот, вырывали из рук телефон, - написала сотрудница "Новой газеты" в заявлении. МВД по Чечне проводит проверку инцидента.
ИСТОЧНИК KP.RU
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