2020-02-07T13:59:15+03:00
Происшествия

Милашина связывает нападение на себя в Чечне с профессиональной деятельностью

Ей ни раз угрожали в Чечне, отмечает журналист "Новой"
Антон ШАПОВАЛОВ
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Елена Милашина после нападенияЕлена Милашина после нападенияФото: СОЦСЕТИ
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Журналист "Новой газеты" Елена Милашина, которую прошлой ночью избили в гостинице в Чечне вместе с адвокатом Мариной Дубровиной, связывает нападение на себя со своей профессиональной деятельностью. Такой вывод следует из ее заявления в полицию, которое разместили администраторы чеченских Telegram-каналов (фотографии есть в распоряжении "КП - Северный Кавказ" - прим.ред.).

- Считаю, что нападение связано с моей профессиональной деятельностью, так как я неоднократно получала угрозы из Чечни в связи с моими публикациями, - подытожила в заявлении Милашина и попросила привлечь лиц, причастных к избиению, к уголовной ответственности.

Ранее директор ЧГТРК "Грозный" Ахмед Дудаев заявил, что глава Чечни Рамзан Кадыров поручил найти для Милашиной мужчину.

- Мы не первый год наблюдаем нервные конвульсии журналистки Елены Милашиной по отношению к чеченцам, к успехам чеченского народа, к руководству республики. Рамзан Кадыров поручил нам, чтобы мы подумали и занялись обустройством личной жизни Елены, - сказал тогда Дудаев.

Напомним, ночью 6 февраля неизвестные напали на адвоката и журналиста. Согласно показаниям Милашиной, их избила толпа из 15 человек.

- Нас стали избивать всей толпой, схватили за шею и голову, повалили на пол, били головой об мраморный пол с большой силой. [...] Также меня пинали в живот, вырывали из рук телефон, - написала сотрудница "Новой газеты" в заявлении. МВД по Чечне проводит проверку инцидента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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