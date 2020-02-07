Из-за угроз под госзащиту взяты следователи по делу об убийстве главы ингушского Центра «Э»

7 Февр. 2020 2020-02-07T14:53:28+03:00

По этой причине все заседания в суде проходят в закрытом режиме Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Следственной группе, ведущей расследование громкого дела о покушении в январе 2019 года на начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, предоставили государственную защиту.

Как пишет ТАСС, причиной послужили угрозы, поступающие в адрес следователей. Из-за этого все заседания в суде проходят в закрытом режиме.

Ранее сообщалось, что следствие неоднократно заявляло об угрозах со стороны родственников обвиняемых и сторонников арестованного по делу о покушении Хасана Полонкоева.

Ранее, «КП-Северный Кавказ» сообщала, что Следственный комитет России продлил ещё на 3 месяца срок предварительного следствия по уголовному делу о покушении в январе 2019 года на главу Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.

Как рассказали в пресс-службе Басманного суда, срок ареста продлен в отношении Алихана Белхароева, Хасана Полонкоева и его племянника Аслана Полонкоева, а также Али Картоева.

ИСТОЧНИК KP.RU