Из-за угроз под госзащиту взяты следователи по делу об убийстве главы ингушского Центра «Э»
Следственной группе, ведущей расследование громкого дела о покушении в январе 2019 года на начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, предоставили государственную защиту.
Как пишет ТАСС, причиной послужили угрозы, поступающие в адрес следователей. Из-за этого все заседания в суде проходят в закрытом режиме.
Ранее сообщалось, что следствие неоднократно заявляло об угрозах со стороны родственников обвиняемых и сторонников арестованного по делу о покушении Хасана Полонкоева.
Ранее, «КП-Северный Кавказ» сообщала, что Следственный комитет России продлил ещё на 3 месяца срок предварительного следствия по уголовному делу о покушении в январе 2019 года на главу Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.
Как рассказали в пресс-службе Басманного суда, срок ареста продлен в отношении Алихана Белхароева, Хасана Полонкоева и его племянника Аслана Полонкоева, а также Али Картоева.
ИСТОЧНИК KP.RU