2020-02-07T14:53:28+03:00
Общество

Из-за угроз под госзащиту взяты следователи по делу об убийстве главы ингушского Центра «Э»

Родственники обвиняемого неоднократно запугивали правоохранителей
Ася АСРЯН
Поделиться:
По этой причине все заседания в суде проходят в закрытом режимеПо этой причине все заседания в суде проходят в закрытом режимеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Следственной группе, ведущей расследование громкого дела о покушении в январе 2019 года на начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, предоставили государственную защиту.

Как пишет ТАСС, причиной послужили угрозы, поступающие в адрес следователей. Из-за этого все заседания в суде проходят в закрытом режиме.

Ранее сообщалось, что следствие неоднократно заявляло об угрозах со стороны родственников обвиняемых и сторонников арестованного по делу о покушении Хасана Полонкоева.

Ранее, «КП-Северный Кавказ» сообщала, что Следственный комитет России продлил ещё на 3 месяца срок предварительного следствия по уголовному делу о покушении в январе 2019 года на главу Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.

Как рассказали в пресс-службе Басманного суда, срок ареста продлен в отношении Алихана Белхароева, Хасана Полонкоева и его племянника Аслана Полонкоева, а также Али Картоева.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бизнесмен похитил деньги на дорогу к кладбищу Ставрополя
После секс-скандала мэра Георгиевска исключили из политической партии
Пятеро пострадали в аварии с БТР в Северной Осетии
Начальника УФСИН Северной Осетии задержали
Из-за угроз под госзащиту взяты следователи по делу об убийстве главы ингушского Центра «Э»
Милашина связывает нападение на себя в Чечне с профессиональной деятельностью
85 тысяч жителей остались в Дагестане без света
«СтрелаАвто» в Минеральных Водах предлагает выгодные условия для «шкодоводов»
В Невинномысске "Мерседес" насмерть сбил женщину на переходе и уехал
"Били головой об мраморный пол": появились подробности избиения Милашиной в Чечне
Ночные заморозки до -15 ожидаются на Ставрополье в выходные
В Северной Осетии выявили около 2000 недобросовестных потребителей газа
На Ставрополье приставы вмешались в грызню за наследство дедушки
ВТБ запустил приложение «Консьерж»
Ставрополец дал сотруднику ФСБ взятку 19 млн и бутылку коньяка
Военно-Грузинскую дорогу перекрыли для проезда всех видов транспорта
Пациента психбольницы второй год ищут на Ставрополье
В Минводах уже начали готовиться к пожароопасному сезону
Директор строительной фирмы Ставрополя сбежал с 36 млн рублей
Миллионы, отданные ставропольцами за тепло, шли в карман мошеннице
Женщина погибла в опрокинутой иномарке на Ставрополье
Дагестанку осудили за убийство шестилетней дочери
Следствие опровергло отказ от уголовного дела против мэра Георгиевска