Начальника УФСИН Северной Осетии задержали

7 Февр. 2020 2020-02-07T14:57:13+03:00

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В Северной Осетии начальнику УФСИН вменяют растрату. Юрий Емельянов задержан, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, 22 апреля прошлого года он поручил руководству колонии во Владикавказе заключить контракт с коммерческой фирмой на капремонт в общежитиях учреждения. Выделенные деньги в размере 3 млн рублей Емельянов перечислил на счет фирмы в середине июня, хотя работы не были проведены.

Высокопоставленного силовика проверяют по аналогичным преступлениям. В скором времени ему предъявят обвинение.

ИСТОЧНИК KP.RU