Начальника УФСИН Северной Осетии задержали
Скоро ему будет предъявлено обвинение
Изменить размер текста:
В Северной Осетии начальнику УФСИН вменяют растрату. Юрий Емельянов задержан, сообщает пресс-служба ведомства.
По данным следствия, 22 апреля прошлого года он поручил руководству колонии во Владикавказе заключить контракт с коммерческой фирмой на капремонт в общежитиях учреждения. Выделенные деньги в размере 3 млн рублей Емельянов перечислил на счет фирмы в середине июня, хотя работы не были проведены.
Высокопоставленного силовика проверяют по аналогичным преступлениям. В скором времени ему предъявят обвинение.
ИСТОЧНИК KP.RU