Пятеро пострадали в аварии с БТР в Северной Осетии
Военная машина столкнулась с УАЗ-452
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В Северной Осетии произошла авария с пятью пострадавшими, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике. В Пригородном районе на автодороге Сунжа — Комгарон не смогли избежать столкновения военный бронетранспортер и автомобиль УАЗ-452. Обе машины от удара вылетели с дороги.
Все раненые доставлены в больницы. На ликвидацию последствий происшествия отправились пятеро спасателей.
Обстоятельства аварии уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU