Пятеро пострадали в аварии с БТР в Северной Осетии

7 Февр. 2020 2020-02-07T15:16:11+03:00

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В Северной Осетии произошла авария с пятью пострадавшими, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике. В Пригородном районе на автодороге Сунжа — Комгарон не смогли избежать столкновения военный бронетранспортер и автомобиль УАЗ-452. Обе машины от удара вылетели с дороги.

Все раненые доставлены в больницы. На ликвидацию последствий происшествия отправились пятеро спасателей.

Обстоятельства аварии уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU