Бизнесмен похитил деньги на дорогу к кладбищу Ставрополя

7 Февр. 2020 2020-02-07T15:37:55+03:00

Мужчина подготовил липовые документы, на основании которых получил около полумиллиона рублей

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В Ставрополе осудили владельца дорожно-строительной компании за хищение 450 тысяч рублей, пишет Newstacker со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Директор ООО «Спецмаш» Гор Абрамян признан виновным в мошенничестве.

В 2017 году компания ООО «Донсстрой» выиграла тендер администрации Ставрополя на ремонт дороги к новому кладбищу. Работы, за неимением у выигравшей фирмы людей и техники, передали по субподряду ООО «Спецмаш». Однако организация Абрамяна так ничего и не сделала. Только липовые документы.

Суд приговорил коммерсанта к штрафу в 200 тысяч рублей, поверх возмещения ущерба.

А контракт на обустройство дороги к кладбищу был расторгнут по соглашению сторон.

ИСТОЧНИК KP.RU