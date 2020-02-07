Бизнесмен похитил деньги на дорогу к кладбищу Ставрополя
В Ставрополе осудили владельца дорожно-строительной компании за хищение 450 тысяч рублей, пишет Newstacker со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.
Директор ООО «Спецмаш» Гор Абрамян признан виновным в мошенничестве.
В 2017 году компания ООО «Донсстрой» выиграла тендер администрации Ставрополя на ремонт дороги к новому кладбищу. Работы, за неимением у выигравшей фирмы людей и техники, передали по субподряду ООО «Спецмаш». Однако организация Абрамяна так ничего и не сделала. Только липовые документы.
Суд приговорил коммерсанта к штрафу в 200 тысяч рублей, поверх возмещения ущерба.
А контракт на обустройство дороги к кладбищу был расторгнут по соглашению сторон.
ИСТОЧНИК KP.RU